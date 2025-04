Lind, l'uomo in più del Pisa: i numeri del Player of the Week della 33° giornata

L'attaccante danese, arrivato l'estate scorsa dal Silkeborg, non ha assolutamente faticato ad ambientarsi nel calcio italiano

Reggiana-Pisa è stata sbloccata da Alexander Lind, acquisto azzeccatissimo del club toscano. È lui il Player of the Week della 32° giornata della Serie BKT 2024-2025

I 3 punti conquistati a Reggio Emilia ai danni della Reggiana sono stati di vitale importanza per il Pisa. I Nerazzurri, infatti,a Mantova per portare a 7 lunghezze il vantaggio sui diretti rivali per la promozione diretta.

La formazione di Pippo Inzaghi, a 5 giornate dal termine del campionato, è seconda in classifica con 66 punti e sembra ormai destinata a raggiungere il Sassuolo in Serie A (che proprio grazie alla rimonta subita nel finale dai liguri ha potuto festeggiare già ieri il ritorno nel calcio dei grandi).

Il risultato nella gara del Città del Tricolore è stato sbloccato con un gol di Alexander Lind, acquisto azzeccatissimo del club toscano.

Alexander Lind, l’X Factor del Pisa

L’attaccante danese, arrivato l’estate scorsa dal Silkeborg, non ha assolutamente faticato ad ambientarsi nel calcio italiano. Nel torneo in corso ha collezionato 28 presenze (22 delle quali dal 1), realizzando 7 reti e servendo 3 assist.

Va rilevato che quando riesce a centrare lo specchio della porta raramente sbaglia, perchè sono 10 i tiri andati a bersaglio. Lind fa della capacità di saltare l’uomo uno dei suoi punti di forza, infatti ha effettuato con successo la metà dei dribbling tentati, 12 su 25.

Sa essere molto efficace negli scambi corti con i compagni di squadra, sono 15 le triangolazioni riuscite su 22 che lo hanno visto coinvolto. E’ bravo anche nei movimenti senza palla che gli permettono di farsi trovare libero in area avversaria, dove ha giocato 99 palloni.

In diverse occasioni è lui stesso a mettersi al servizio della squadra andando a ricevere palla sulle fasce e grazie al suo contributo il Pisa è riuscito a conquistarsi 7 corner a favore.

Contrasti e duelli aerei

Il classe 2002 è molto efficace nei tackle, dove riesce spesso a battere l’avversario diretto. Su 8 tentativi, in 5 occasioni è riuscito ad avere la meglio. Pur non essendo particolarmente alto (185 cm la sua statura) è un osso duro nei duelli aerei.

Sono infatti 62 i contrasti di testa dai quali è uscito vincitore su 155 effettuati. E’ anche riuscito ad avere la meglio in 57 contrasti a terra, a dimostrazione della sua grande generosità con la quale si rende molto utile anche in fase di interdizione.

Lind rientra spesso in difesa per aiutare i compagni a difendere il risultato e ci riesce con grande profitto. Si è reso autore di 12 respinte, ha recuperato 42 palloni ed è riuscito a intercettare 3 passaggi.

La carriera di Lind

Alexander Lucas Lind Rasmussen, per tutti solo Alexander Lind è nato il 26 giugno 2002 a Hørning in Danimarca.

Tutta la sua carriera prima di approdare al Pisa si è svolta nel Silkeborg IF squadra con la quale ha esordito tra i professionista il 15 giugno 2020 nel match contro l’Odense Boldklub segnando tra l’altro il primo gol del match.

Durante la sua permanenza al Silkeborg IF, ha vinto la Coppa di Danimarca nella stagione 2023-2024.

Il 12 agosto 2024 si è trasferito al Pisa. Ha segnato il suo primo gol per il club il 5 ottobre nella sfida contro il Cesena.

Con il Silkeborg ha collezionato 78 partite di Superliga danese, segnando 18 reti e fornendo 4 assist. Ha anche partecipato a partite di qualificazione per l’Europa League e la Conference League.

Alexander Lind ha vestito la maglia della Nazionale di Danimarca giocando nelle selezioni Under 16, Under 17, Under 19 e Under 21 e adesso, dopo il bel campionato in Serie B, è pronto a spiccare il salto verso la nazionale maggiore.

Il valore di mercato e l’ingaggio

Il valore attuale di mercato di Alexander Lind è di poco meno di 6 milioni di euro, 5,7 per la precisione. Il Pisa lo ha acquistato per un valore complessivo di 4 milioni di euro, 3,6 più bonus, ma le prestazioni in stagione ne hanno sensibilmente aumentato il valore di mercato.

Lind si è legato al club toscano fino al 30 giugno 2028 con un ingaggio netto di 220.000 mila euro l’anno, a cui somma una serie di bonus al raggiungimento di determinati risultati sportivi.

L’energia che il danese mette in ogni partita è stata fondamentale per aiutare il Pisa a costruirsi il sogno della Serie A partita dopo partita.

E se anche nelle ultime giornate riuscisse a mantenersi su questi livelli, sarebbe sicuramente più facile per i toscani riuscire a centrare l’obiettivo