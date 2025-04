Verdetti serie B a 360’ dalla fine: Samp e Brescia tremano, Pisa sogna

A 360' dalla fine Pisa più che mai vicino alla promozione in A. Il Cosenza verso la C, lo Spezia deve blindare il 3° posto, la Samp evitare l'inferno

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Quattro giornate al termine del campionato di Serie B, un solo verdetto ufficiale, la promozione del Sassuolo. Altri due potrebbero arrivare con il turno del 1° maggio: il ritorno in A del Pisa e la retrocessione in C del Cosenza. Il punto sul campionato cadetto a 360’ dalla fine della stagione regolare.

Il Pisa vede la A, il Cosenza verso la C, quanto manca?

Manca poco, pochissimo al Pisa, pronto a tornare in Serie A dove manca dal 1991. A 34 anni di distanza, i toscani vedono sempre più da vicino la massima serie: 9 punti di vantaggio sullo Spezia terzo, a 4 giornate dalla fine. Gli scontri diretti sono a favore dei liguri, di conseguenza per chiudere la pratica il 1° maggio al Pisa serviranno due risultati: battere il Frosinone e sperare che lo Spezia non faccia bottino pieno contro la Salernitana.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Altrimenti potrebbe bastare anche un pareggio al Pisa, nel caso in cui lo Spezia dovesse perdere in casa contro i campani. In quel caso il divario tra le due squadre sarebbe incolmabile a 3 giornate dalla fine del campionato. Intanto a Pisa non si pensa ad altro, con la squadra accolta trionfante dal ritorno dalla trasferta di Brescia.

L’altro verdetto che potrebbe essere ufficiale riguarda la corsa alla salvezza, ormai disperata per il Cosenza, a -9 dalla salvezza diretta e -8 dai playout. I calabresi potrebbero salutare la cadetteria in caso di sconfitta interna contro il Bari e una serie di risultati sfavorevoli: devono fare punti la Salernitana a La Spezia, il Brescia a Cittadella, la Samp contro la Cremonese o la Reggiana a Modena. Molto più probabile, dunque, che la fine corsa dei silani possa arrivare al terzultimo turno.

Spezia, traguardo vicino. Ansia Brescia e Samp

Lo Spezia ha ancora una flebile speranza di conquistare la promozione diretta, intanto deve tenere a bada la Cremonese (-4) e blindare l’accesso ai playoff alle semifinali: al momento è +10 sulla Juve Stabia quinta, in caso di vittoria contro la Salernitana sarebbe certa la partecipazione agli spareggi promozione senza passare dal turno preliminare, ma basterebbe anche un ko, se la Juve Stabia non dovesse battere il Catanzaro.

Alla Cremonese basta un punto per qualificarsi aritmeticamente per i playoff: +12 sul Modena, ma scontri diretti in parità. Mentre dovranno ancora battagliare Juve Stabia, Palermo, Catanzaro, Bari, Modena, Cesena e anche la Carrarese (-3 dai playoff), tutte in corsa per un posto al sole.

In coda è bagarre, tutto verrà rinviato ai prossimi turni. Il plotone di squadre a 35 punti comprende Brescia, Sampdoria (di nuovo pericolanti i blucerchiati dopo il ko a Carrara, già interrotta la cura Evani), Reggiana e Cittadella, dal quintultimo al penultimo posto, dai playout in una posizione di vantaggio, alla retrocessione diretta. Ci si gioca tutto negli ultimi 360’.