Brescia-Pisa, moviola: che svista dell’arbitro, quanti gialli rimasti nel taschino e il rischio di un Collina-bis

La prova dell’arbitro Massimi al Rigamonti in B analizzata ai raggi X dal talent di Prime Calvarese, il fischietto molisano ha ammonito un giocatore

Dopo 7 partite dirette nelle prime 15 giornate di Serie A di due anni fa, Luca Massimi, la scelta per Brescia-Pisa, era stato sospeso nel dicembre del 2023 dal designatore Gianluca Rocchi. Il fischietto di Termoli pagò le diverse decisioni sbagliate nella sfida del 10 dicembre tra Frosinone e Torino, terminata 0-0. Dopo 5 partite arbitrate in Serie B, l’AIA lo riammise in A ma Rocchi lo ha sempre utilizzato poco, preferendo designarlo in B. Vediamo come se l’è cavata ieri al Rigamonti.

I precedenti di Massimi con Brescia e Pisa

E’ stata per Massimi la decima volta in carriera con le Rondinelle. Il fischietto di Termoli infatti vantava un bilancio di quattro vittorie, altrettante sconfitte e un pareggio. Sette i precedenti in campionato dell’arbitro molisano con il Pisa. Quattro vittorie dei nerazzurri, tre sconfitte e nessun pareggio. Massimi ha diretto il Pisa tre volte in serie C nel 2017-2018. Prima con le vittorie in campionato per 2-0 ad Alessandria e l’1-0 nel derby con il Livorno all’Arena, poi ai playoff nella sconfitta per 3-2 con la Viterbese che certificò l’eliminazione dei nerazzurri. In B Massimi aveva diretto il Pisa quattro volte: nella sconfitta interna per 2-0 con la Virtus Entella, 2019-2020, nel successo di Ascoli per 2-0, 2020-2021, nella gara persa 1-0 in casa della Reggina, nel 2021-2022, e, infine, in questa stagione, nella vittoria per 2-0 con il Bari all’Arena. Un precedente anche in Coppa Italia, a Chiavari: Virtus Entella-Pisa 3-1 nel 2020-2021.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Trinchieri e Cavallina con Ursini IV uomo, Volpi al Var e Longo all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo Canestrelli (P)

Brescia-Pisa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 3′ l’episodio chiave. Meister raccoglie un assist di Tourè dalla destra. Lezzerini è battuto. Papetti in ritardo nel frangente. Protestano i giocatori biancazzuri per un fallo subito da Nuamah (intervento di Calabresi) all’inizio dell’azione. Dopo il check al Var il gol viene annullato. Assegnata una punizione al Brescia vicino al vertice sinistro dell’area pisana. Al 28′ graziato Caracciolo per un brutto fallo su Galazzi. Al 33′ vento e pioggia obbligano Massimi di Termoli a far rientrare le squadre negli spogliatoi. Dopo la grandinata il gioco riprende: sette i minuti di stop, evitato un Collina-bis come a Perugia con la Juve.

Al 49′ Besaggio perde un pallone facile, Meister riparte trattenuto da Galazzi. L’arbitro fischia la fine del primo tempo salvando il trequartista biancazzurro dal cartellino giallo. Nella ripresa al 20′ Canestrelli ammonito per un fallo su Borrelli. Dopo il recupero Brescia-Pisa finisce 1-2.

La moviola di Calvarese

A fare chiarezza sul match-clou di serie B è l’ex arbitro Calvarese che sul suo sito spiega: “Qualche polemica allo stadio Rigamonti di Brescia, nella gara contro il Pisa terminata 1-2. Nonostante il successo, i nerazzurri si sono lamentati a lungo di un gol annullato nei primi minuti di partita a Meister. Il motivo era un possibile fallo di Calabresi su Nuamah a inizio APP, che però lasciava qualche dubbio.

Nei minuti iniziali di gioco infatti viene annullato un gol al Pisa per un possibile intervento falloso in APP di Calabresi ai danni di Nuamah. Dalle immagini che il VAR fornisce all’arbitro mi sembra che il difensore nerazzurro prenda la palla in maniera netta, e che il contrasto successivo è solamente frutto di una dinamica non fallosa dell’azione. Comunque, di certo, questo non è mai un contatto per cui il VAR debba richiamare il direttore di gara all’OFR”.

