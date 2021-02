Dove vedere Crotone-Cagliari in tv e streaming: Sky o Dazn

Crotone-Cagliari, in programma domani domenica 28 febbraio alle ore 15, è una gara tra due squadre con le spalle al muro. I calabresi sono ultimi con 12 punti, i sardi terzultimi appena 3 lunghezze più su, con un punto di vantaggio sul Parma.

Come stanno Crotone e Cagliari

Ma è soprattutto la serie di risultati negativi degli ultimi mesi ad accomunare le due formazioni: il Crotone ha raccolto 8 sconfitte e una vittoria negli ultimi 9 incontri, il Cagliari ha fatto ancora peggio, con un pari e 9 sconfitte nelle ultime 10 giornate e l’ultima vittoria che risale addirittura all’8 novembre scorso, 2-0 alla Sampdoria. Risultati che hanno portato all’esonero di Eusebio Di Francesco, sostituito in panchina dall’ex Spal Leonardo Semplici.

Crotone-Cagliari: le probabili formazioni

Per la sfida contro il Cagliari il tecnico del Crotone Stroppa sembra orientato a confermare il 4-4-2 come modulo di partenza, con Messias spostato a centrocampo, nel ruolo di esterno destro, con il compito di supportare la coppia offensiva composta da Ounas e Di Carmine. Dall’altra parte della linea mediana agirà Reca, con Molina e Vulic in mezzo, anche se permane il ballottaggio tra quest’ultimo e Zanellato. In difesa ancora in dubbio Luperto, che potrebbe stringere i denti e giocare sulla fascia sinistra.

Per il suo debutto sulla panchina del Cagliari, Semplici sembra orientato a scegliere il 3-5-2 come modulo. Davanti a Cragno linea a tre composta da Ceppitelli, Godin e Rugani. Nandez opererà in mezzo al campo, vicino a Marin e Nainggolan, mentre le fasce saranno affidate a Zappa e Lykogiannis. In avanti sicuro del posto Joao Pedro, mentre Simeone si gioca una maglia con Pavoletti e Cerri.

Queste quindi le probabili formazioni:

Crotone

Cordaz;

Pedro Pereira, Magallan, Golemic, Luperto;

Messias, Molina, Vulic, Reca;

Ounas, Di Carmine.

Cagliari

Cragno;

Ceppitelli, Godin, Rugani;

Zappa, Nandez, Marin, Nainggolan, Lykogiannis;

Simeone, Joao Pedro.

Arbitro di Crotone-Cagliari

L’arbitro di Crotone-Cagliari sarà il signor Fabbri di Ravenna. Al Var ci sarà invece Di Bello di Brindisi.

Dove vedere Crotone-Cagliari in tv e streaming | Orario

Crotone-Cagliari è in programma allo stadio Scida di Crotone domani, domenica 28 febbraio, alle ore 15. La partita verrà trasmessa in esclusiva in diretta tv su DAZN1 (canale 209 del decoder satellitare). Gli utenti DAZN potranno seguire la partita anche in diretta streaming su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN oppure collegandosi con il proprio pc o portatile sul sito ufficiale DAZN.com

Qui il link per vedere Cagliari-Crotone in diretta

Sarà possibile anche seguire la diretta live di Crotone-Cagliari su Virgilio Sport.

SPORTEVAI | 27-02-2021 14:00