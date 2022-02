Europa League, Dinamo Zagabria Siviglia: dove vederla in tv su Sky, Dazn o TV8

24-02-2022 | 06:45

Tutte le partite della Europa League 2021/2022 sono disponibili su varie piattaforme tra cui Sky e Dazn. Sky trasmetterà tutte le 282 partite della competizione su satellite, digitale terrestre ed in streaming sull’app Now TV. Anche Dazn trasmetterà sulla propria piattaforma di streaming tutte le partite di Europa League con commento in italiano e uno studio pre e post partita. Non è finita: oltre a Sky e Dazn le partite saranno disponibili anche su Timvision, grazie alla scelta di inserire nella propria gamma di prodotti anche DAZN e Now TV.

Dinamo Zagabria - Siviglia è una partita valevole per i play-off di accesso agli ottavi di finale della Europa League 2021/2022.

Arbitro del match sarà il signor François Letexier coadiuvato dagli assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Al VAR ci sarà Jerome Brisard. La partita è in programma il 24-02-2022 alle ore 18:45 nello stadio Maksimir di Zagreb e verrà trasmessa su DAZN.

Il calendario completo dell'Europa League 2021/2022

