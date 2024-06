Italia, il tabellone favorevole non illude nessuno: per il web si rischia anche con la Svizzera

Gli Azzurri evitano quattro big. L'ostacolo per gli uomini di Spalletti potrebbe essere l'Inghilterra ai quarti ma i tifosi sono preoccupati

Mancano solo le ultime sfide dei gironi E ed F per concludere ufficialmente la fase a gironi degli Europei e immergersi completamente negli ottavi di finale. Gli Azzurri, dopo aver staccato il pass per la fase eliminatoria all’ultimo respiro nella gara contro la Croazia grazie al gol di Zaccagni, hanno chiuso il girone B al secondo posto, posizionandosi così nella parte “bassa” del tabellone degli ottavi.

I risultati finora emersi dagli altri gruppi continuano a sorridere all’Italia: un sospiro di sollievo è inevitabile, dato che le principali favorite del torneo sono tutte dall’altro lato del tabellone. Questo accende inevitabilmente le speranze di avanzare ulteriormente nella competizione, ma che non convince per nulla i tifosi. Nonosante il quadro sembri favorevole, c’è ancora molto scetticismo, date le prestazioni poco convincenti da parte degli Azzurri.

Tabellone ottavi, l’Italia evita quattro corazzate

L’Italia può dire di non essere finita nella parte più ostica del tabellone. Gli Azzurri possono tirare un sospiro di sollievo per aver evitato almeno quattro delle cinque corazzate nel proseguimento degli Europei, grazie alla vittoria dell’Austria per 3-2 contro l’Olanda e al pareggio della Francia contro la Polonia, che ha collocato la formazione di Deschamps alle spalle degli austriaci.

Il tabellone inizia così a prendere forma, con Spagna, Germania, Danimarca, Portogallo e Francia posizionate dalla parte opposta rispetto all’Italia. Dal lato degli uomini di Spalletti, collocati nella parte “bassa” del quadro, c’è la Svizzera, prossima avversaria, e l’Inghilterra, possibile sfidante nei quarti di finale, la cui avversaria deve essere ancora definita dalle migliori terze. La chiusura della fase a gironi è ormai a un passo, con Olanda e Slovenia già certe di un posto agli ottavi come migliori terze ma non ancora collocate nel tabellone. Anche l’Ungheria spera ancora in un posto negli ottavi.

Il tabellone favorevole non convince i tifosi

Per quanto il destino possa essersi rivelato favorevole per l’Italia, non manca la preoccupazione tra i tifosi. Il cammino degli Azzurri nella fase a gironi non è stato convincente: la vittoria contro l’Albania è stata l’unica prestazione con più luci che ombre, a fronte del disastro contro la Spagna e della poco soddisfacente performance contro la Croazia. Sebbene il gol in extremis di Zaccagni abbia permesso di passare agli ottavi, la formazione di Spalletti ha evidenziato ancora molte fragilità.

La situazione non tranquillizza i tifosi, che pur sorridendo per il tabellone favorevole, non sottovalutano le difficoltà che gli Azzurri potrebbero affrontare anche se contro avversari apparentemente meno insidiosi. Sui social, i commenti dei supporters esprimono chiaramente questo stato d’animo. Qualcuno afferma: “Una grande fortuna, ma se giochiamo come nelle ultime due gare anche la Svizzera deve fare paura”. Altri scrivono: “Facciamo fatica, la Svizzera non è per nulla un avversario facile”. Alcuni preferisocno mantenere i piedi per terra: “Intanto pensiamo ad affrontare gli svizzeri, poi pensiamo al resto. Non gongoliamo in anticipo”.

Il tabellone

Ottavi di finale

Gara 1: Spagna-Terzo posto gruppo A/D/E/F (30 giugno ore 21)

Gara 2: Germania-Danimarca (29 giugno ore 21)

Gara 3: Portogallo- Terzo posto gruppo A/B/C (1 luglio ore 21

Gara 4: Francia-Secondo posto gruppo E (1 luglio ore 18)

Gara 5: Vincitrice gruppo E-Terzo posto gruppo A/B/C/D (2 luglio ore 18)

Gara 6: Austria-Secondo posto gruppo F (2 luglio ore 21)

Gara 7: Inghilterra-Terzo posto gruppo D/E/F (30 giugno ore 18)

Gara 8: Svizzera-ITALIA (29 giugno ore 18)

Quarti di finale

Gara 9: Vinc. Gara 1-Vinc. Gara 2

Gara 10: Vinc. Gara 3-Vinc. Gara 4

Gara 11: Vinc. Gara 5- Vinc. Gara 6

Gara 12: Vinc. Gara 7- Vinc. Gara 8

Semifinali

Gara 13: Vinc. Gara 9-Vinc. Gara 10

Gara 14: Vinc. Gara 11-Vinc. Gara 12

Finale