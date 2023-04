15-04-2023 | 02:00

Quest'anno e per i prossimi tre anni, 2021-24, i diritti televisivi e streaming della Serie B BKT sono stati acquistati da DAZN, Sky e Helbiz. La Serie B 2022-23 sarà quindi trasmessa in contemporanea da questi tre provider a differenza delle partite della Serie A: DAZN e Helbiz trasmetteranno tutte le partite in streaming mentre Sky sarà l'unico provider a trasmettere le partite sulle piattaforme digitale satellitare e terrestre oltre che mobile/internet. Altre piattaforme di streaming consentono di vedere le partite della Serie B 2022/23 ma non con la qualità e la flessibilità di Dazn, Sky e Helbiz.

DAZN trasmetterà tutte le 380 partite in diretta attraverso la sua piattaforma fruibile da tantissimi dispositivi: Smart TV, semplice televisore, console, Smartphone, tablet e computer. Come DAZN, anche Helbiz, la società del re dei monopattini Palella, permette di guardare in diretta tutte le partite del campionato della Serie B BKT attraverso un ramo media col progetto Helbiz Live.

Adesso parliamo del match tra Genoa e Perugia. Genoa-Perugia è una partita valevole per la 33a giornata del campionato di calcio di Serie B 2022-23. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 60 punti e il Perugia che invece è al 17° posto in classifica con 34 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 17 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 42 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 10 reti.

Il Perugia ha ottenuto finora 9 vittorie, 7 pareggi e 16 sconfitte, ha segnato complessivamente 34 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Tiago Casasola con 7 reti.

Genoa-Perugia si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Perugia è il signor Livio Marinelli coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Perrotti e Giuseppe Di Giacinto. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2022/23 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 15 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Genoa-Perugia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 14:00 del giorno 15-04-2023. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky . Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

Quali sono i dispositivi che supportano Dazn?

Le partite trasmesse da Dazn possono essere fruite su questi dispositivi:

Televisioni : Amazon Fire TV; Amazon Fire TV Stick; Android TV; Apple TV; Google Chromecast; LG Smart TV, Smartcast; Panasonic Smart TV; Samsung Tizen TV; Sony Android TV; Hisense TV;

: Amazon Fire TV; Amazon Fire TV Stick; Android TV; Apple TV; Google Chromecast; LG Smart TV, Smartcast; Panasonic Smart TV; Samsung Tizen TV; Sony Android TV; Hisense TV; Gaming : PlayStation 4, Pro; Playstation 5; Xbox One, One S; Xbox One X; Xbox Series X | S;

: PlayStation 4, Pro; Playstation 5; Xbox One, One S; Xbox One X; Xbox Series X | S; Dispositivi mobili: iPhone, iPad, Smartphone e tablet Android, Tablet Amazon Fire.

Ricordiamo che Dazn è una piattaforma che consente di connettere fino a 6 dispositivi e di vedere le partite in streaming su 2 dispositivi contemporaneamente, purché collegati a internet.

