Dove vedere Inter-Cagliari di Coppa Italia in tv e streaming

Torna in campo l’Inter dopo il pericoloso anticipo di campionato con l’Atalanta. Per la squadra di Antonio Conte, debutto nella Coppa Italia 2019-20, uno dei principali obiettivi stagionali per i nerazzurri. Presumibile che il tecnico salentino tenterà di fare turnover e rilanciare quei (pochi) giocatori che non è riuscito a sfruttare appieno in questo primo scorcio di stagione. Di fronte c’è il Cagliari di Rolando Maran che dopo un avvio straordinario è incappato in un filotto di sconfitte che hanno relegato i rossoblu in una posizione di classifica mediana. Il Cagliari invece non è al debutto perché ha già superato due turni eliminatori: a fine agosto ha piegato il Chievo, poi al quarto turno ha eliminato la Samp sconfiggendola per 2-1. Curiosamente il match si rigiocherà per il campionato solo tra due settimane il 26 gennaio.

Inter-Cagliari di Coppa Italia, dove si può vedere in tv e streaming

La partita tra Inter e Cagliari è valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019-20 e sarà trasmessa martedì 14 gennaio 2020 a partire dalle ore 20.45 in diretta su RaiPlay. Contemporaneamente sarà possibile vederla in streaming sul RaiPlay. Chi invece preferisse seguirla con una cronaca live, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.

VIRGILIO SPORT | 13-01-2020 17:48