Dove vedere Inter-Milan in diretta tv e streaming gratis, Champions League 2022/2023

Oggi è il giorno del secondo Euroderby, si riparte dal 2-0 per i nerazzurri. Record d'incasso a San Siro. Ecco dove vederlo in tv e in streaming

16-05-2023 09:05

Attesa terminata. Oggi, alle 21, va in scena Inter-Milan, il secondo Euroderby di Champions League. Si riparte dal 2-0 conquistato dall’Inter all’andata “in casa” dei rossoneri. San Siro nuovamente tutto esaurito con record d’incasso (12,5 milioni di euro).

Simone Inzaghi riconferma la squadra che ha battuto il Diavolo nel derby d’andata e punta ad una gara di grande attenzione. Tante le alternative in panchina, compreso un Romelu Lukaku tornato ai suoi livelli massimi. In casa Milan, la speranza della rimonta passa dal genio di Rafael Leao. Il portoghese ha recuperato dall’infortunio ed è pronto a tentare l’impresa insieme al “suo” Diavolo.

Quando si gioca Inter-Milan

Inter-Milan si gioca oggi, martedì 16 maggio, alle ore 21 allo stadio San Siro. la partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. L’Euroderby sarà visibile anche, a pagamento, su Sky Sport ai seguenti canali: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

In streaming disponibile su Mediaset Infinity+, Sky Go e NOW.

Dove vedere in tv e in streaming Inter-Milan gratis

La gara sarà trasmessa, in chiaro su Canale 5 con la telecronaca a firma di Riccardo Trevisani e, seconda voce, Massimo Paganin. Su Sky Sport, invece, la telecronaca sarà affidata a Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani (seconda voce).

La gara Inter-Milan sarà diretta dal francese Clement Turpin. Il 40enne arbitro ha diretto l’Inter in quattro occasioni e il Milan in tre partite. Assistenti i connazionali Nicolas Danos e Benjamin Pages. Quarto ufficiale Stephanie Frappart. Al Var ci saranno Jerome Brisard e Benoit Millot.

Dove seguire la diretta testuale di Inter-Milan

Se invece preferisci seguire Inter-Milan in diretta testuale, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport .

Informazioni utili su Inter-Milan

