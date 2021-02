Dove vedere Roma-Udinese in diretta tv e streaming: Sky o Dazn

La Roma per mettersi alle spalle il ko contro la Juventus, l’Udinese per dare continuità ai risultati e tirarsi fuori dalle zone calde della classifica. Sarà un lunch match davvero interessante quello della domenica di San Valentino per la 22sima giornata in serie A allo stadio Olimpico di Roma.

Come stanno Roma e Udinese

La Roma ha perso il terzo posto in classifica a favore della Juventus che l’ha scavalcata la scorsa settimana vincendo lo scontro diretto allo Stadium nonostante una buona Roma anche padrona del campo per lunghi tratti della partita ma beffata dalla giocata di biliardo di Ronaldo che ha sbloccato la partita. Giallorossi poi incapaci di pareggiarla e puniti dall’autorete di Ibanez nella ripresa. La squadra di Fonseca viene da un momento interlocutorio che ha vissuto il suo happening nella lite tra l’allenatore e Dzeko, prima messo fuori squadra e poi reintegrato proprio prima della partita con la Juve e in campo nella ripresa.

L’Udinese invece sta attraversando un buon momento ed è reduce dai pareggi con Inter e Atalanta e le vittorie con Verona e Spezia che l’hanno tirata fuori dai bassifondi della classifica, 8 punti in 4 gare per Gotti che significano 9 lunghezze di vantaggio sulla terzultima posizione.

Dove vedere Roma-Udinese in tv e streaming

Roma-Udinese è in programma allo stadio Olimpico di Roma domenica 14 febbraio, alle ore 12.30. La partita verrà trasmessa in diretta tv su DAZN e DAZN1 (canale 209 del decoder satellitare). Altrimenti guardala in diretta streaming su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN oppure collegandoti con il pc o portatile sul sito ufficiale DAZN.com. Telecronaca: Pierluigi Pardo – Commento Tecnico: Alessandro Budel; Bordocampo ed interviste: Federica Zille. Pre e post partita dallo stadio Olimpico di Roma: Giulia Mizzoni e Massimo Donati

Sarà possibile anche seguire la diretta live di Roma-Udinese su Virgilio Sport.

Le probabili formazioni di Roma-Udinese

Fonseca a disposizione nuovamente Pedro e il nuovo innesto del mercato, El Shaarawy. Titolari restano Mkhitaryan e Pellegrini alle spalle di Mayoral in vantaggio su Dzeko ma non è da escludersi un rilancio del bosniaco. Cristante più di Kumbulla per prendere il posto di Smalling (noie muscolari) in difesa. Nell’Udinese ko Pereyra, al fianco di De Paul dovrebbero agire Walace e Arslan, mentre in avanti confermata la coppia Deulofeu–Llorente.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. ALL. Fonseca.

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Deulofeu, Llorente. All. Gotti.

L’arbitro e il Var di Roma-Udinese

Per il match dello Stadio Olimpico, l’AIA ha designato Piero Giacomelli di Trieste. Il fischietto sarà coadiuvato dai signori Tegoni e Schirru. Manganiello sarà il quarto uomo. Banti invece sarà impegnato alla Var, mentre De Meo all’AVAR.

SPORTEVAI | 13-02-2021 11:42