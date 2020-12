Udinese Atalanta: dove vederla in tv o streaming su Sky o Dazn

Anche per la stagione 2020-21 il campionato di Serie A di calcio è un’esclusiva Sky e Dazn che sono le uniche due emittenti autorizzate a trasmettere in diretta tutte le partite della massima serie: sia per quanto riguarda la tv, sia per quanto riguarda lo streaming. E’ superfluo dire che si tratta di due pay-tv, quindi per poter guardare la partita bisogna sottoscrivere uno specifico abbonamento. Quale abbonamento serve per vedere Udinese - Atalanta? Sky o Dazn?

Per prima cosa inquadriamo la partita. Udinese - Atalanta è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2020-21. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 10 punti e l'Atalanta che invece è al 9° posto in classifica con 14 punti.

L'Udinese ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Rodrigo de Paul con 2 reti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Alejandro Gómez con 4 reti.

La partita si gioca allo stadio Dacia Arena di Udine; arbitro di Udinese - Atalanta è il signor Federico La Penna.

Dove vedere Udinese - Atalanta in tv o in streaming

Udinese - Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 06-12-2020. Serve avere o sottoscrivere un apposito contratto andando sull’apposita piattaforma predisposta da Dazn.

Dazn infatti trasmette tre partite per ciascun turno della Serie A 2020-21. Dazn di solito garantisce la diffusione degli anticipi del sabato sera, del match delle 12.30 della domenica e di una partita con calcio d'inizio alle 15.00 della domenica. In caso di cambiamenti di calendario anche il normale palinsesto cambia, per cui è sempre preferibile dare un occhio al sito dazn.com per conoscere i dettagli della programmazione. Ricordiamo che Dazn è una piattaforma che consente di connettere fino a 6 dispositivi e di vedere le partite in streaming su 2 dispositivi contemporaneamente, purché collegati a internet.

Probabili formazioni:

UDINESE: Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Forestieri, Pussetto. Allenatore: Gotti (in panchina Cioffi).

ATALANTA: Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pessina, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini.

Virgilio Sport - 06-12-2020 | 00:00