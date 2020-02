Dovizioso dice la propria sul futuro di Rossi

La decisione della Yamaha di puntare per il 2021 su Maverick Viñales e Fabio Quartararo non condizionerà la stagione di Valentino Rossi. Anzi, il 'Dottore' avrà ulteriori stimoli.

Questo il pensiero di Andrea Dovizioso, che ha parlato di Rossi a margine della presentazione del suo docu-film 'Undaunted': "Valentino Rossi farà di tutto per continuare a correre, logicamente deve essere veloce e si sta concentrando su questo" il parere di 'Dovi'.

Secondo il pilota forlivese la Yamaha è pronta per una stagione da protagonista: "La Yamaha ha dimostrato nei test di essere veloce, forse più veloce dell'anno scorso. Tutte e quattro le Yamaha saranno competitive, quanto lo sarà Valentino non lo so e forse non lo sa nemmeno lui. È alla ricerca di quel poco più di velocità che non ha avuto l'anno scorso, se la riacquisisce può anche giocarsela".

"Comunque ancora non è facile leggere la reale situazione di tutti, anche dopo i test in Malesia, per via delle nuove gomme – ha concluso Dovizioso parlando in generale del Mondiale alle porte – Sono diverse, il bilanciamento della moto è diverso, è ancora tutto da scoprire. Anche noi dobbiamo ancora lavorare per adattarci, non è ancora chiaro cosa sta succedendo un po' per tutti".

SPORTAL.IT | 18-02-2020 20:41