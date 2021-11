Dragusin, l'agente fa chiarezza sul no alla Nazionale

04-11-2021 14:54

Radu Dragusin sembra essersi guadagnato un posto da titolare nella Sampdoria.

Centrale o esterno destro, il difensore rumeno giunto a Genova a fine agosto in prestito dalla Juventus sta iniziando a trovare spazio con continuità nella formazione blucerchiata.

Resta, però, il “giallo” relativo al presunto rifiuto alla convocazione dell’Under 21 della Romania lo scorso ottobre, che ha scatenato le ire del ct.

L’agente di Dragusin, Florian Manea, intervistato da ‘TuttoJuve.com’, ha però smentito seccamente questa ricostruzione, anticipando anzi la possibile presenza di Dragusin nell’amichevole Italia-Romania Under 21 prevista per il 16 novembre a Frosinone:

“Non è assolutamente vero ch e Radu abbia rifiutato la convocazione. Il mister dell’Under 21 considera di più i giocatori che sono impiegati con continuità, per questo è stato richiesto un po’ più di tempo visto che con la Samp non aveva ancora debuttato. Probabilmente lo vedremo contro l’Italia, con la speranza di poterlo vestire molto presto la maglia della nazionale maggiore”.

Manea ha poi commentato le prestazioni del proprio assistito: “Con lo Spezia ha fatto molto bene, col Torino un po’ meno e in particolare non è stato attento in occasione del primo gol. Radu è andato alla Sampdoria per giocare e fare esperienza, non è importante il modulo o la posizione. La Samp crede in lui, così come la Juventus. Ritengo abbia le potenzialità per fare ancora meglio”.

