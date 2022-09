Dramma Insigne, la solidarietà di Napoli e di tutto il mondo del calcio

18-09-2022 08:23

Che fosse successo qualcosa di grave lo si era intuito: Lorenzo Insigne era stato esentato dagli allenamenti del Toronto, in Mls, per motivi personali e si era appreso anche che l’amico Criscito gli era vicino nel momento difficile. Ieri però la Gazzetta ha rivelato il dramma del talento di Frattamaggiore. La moglie Genny Darone, che era al sesto mese di gravidanza, ha perso il bambino.

Lutto per Insigne, perso il figlio al sesto mese di gravidanza

Lo stesso Insigne aveva reso noto di essere in attesa del figlio esultando con un pallone sotto la maglietta dopo un gol segnato col Toronto ma poi la situazione della moglie è andata aggravandosi fino al tragico epilogo.

Spiegata mancata convocazione in Nazionale di Insigne

Si spiega anche così la mancata convocazione in Nazionale di Insigne: Mancini ha chiamato Immobile, Jorginho, Bonucci ed altri della vecchia guardia ma non Lorenzo, che però non è stato depennato definitivamente. E’ stata soprattutto una scelta legata al lutto del giocatore.

Napoli si stringe attorno al dolore di Insigne

Fioccano i commenti sui social, Napoli – e non solo – si stringe attorno all’ex capitano azzurro: “Noi ti sosterremo sempre anche in questi momenti brutti che fanno parte della vita. La tua città si chiama Napoli e rimarrà tale. Intanto un abbraccio forte a te e alla tua famiglia”, oppure: “Non c’è colore di maglia in questo momento. Solo silenzio e rispetto”

Si scatena anche una piccola polemica sull’opportunità o meno di rivelare i motivi personali dei problemi di Insigne: “Perdere un bambino in grembo al 6° mese di gravidanza è per tutte le DONNE del mondo una mazzata che ti segna la vita. Però non era una vergogna FARLO sapere, tanto è venuto fuori lo stesso. Nessuno avrebbe lesinato in solidarietà”.

C’è anche l’altra campana: “Era il caso di svelare i reali “motivi familiari” di Lorenzo Insigne? Cioè non bastava semplicemente la dicitura “motivi familiari” invece di impicciarsi in cose private?”

Infine la chiosa: “Giorni di speculazione sulla saudade di insigne e poi si scopre che la moglie ha perso il figlio che aspettava…come sempre un bel tacer non fu mai scritto”, oppure: “Ne ho sentite davvero di cotte e di crude in questi giorni… rabbrividisco. Un abbraccio, capità”, “