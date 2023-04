Drogba: “Osimhen non ha bisogno del Psg”

L’ex stella del Chelsea a Canal+: “Il PSG non è il club di cui ha bisogno per continuare la sua crescita”

19-04-2023 11:44

L’ex stella del calcio mondiale Didier Drogba consiglia l’attaccante del Napoli Victor Osimhen. Tramite i microfoni dell’emittente francese Canal+, l’ex attaccante dei Blues del Chelsea si è soffermato sull’attaccante della squadra di Spalletti esprimendo un parere riguardo il futuro del giocatore dei partenopei. Le parole di Drogba: “Se lui è davvero nel mirino di un club come il PSG, mostra tutta la portata del suo talento e della stagione che sta facendo. Ma il PSG non è il club di cui ha bisogno per continuare la sua crescita”.