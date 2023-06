Ducati, Bastianini: "La spalla sta male, non dovevo cadere"

Il pilota riminese: "Sentivo dolore soprattutto nei cambi di direzione e ho faticato negli ultimi giri".

10-06-2023 18:16

Ai microfoni di Sky Sport, Enea Bastianini ha analizzato così la nona posizione nella sprint race del Mugello: “Come sto? Diciamo che stavo meglio prima – scherza -. Sono felice di aver completato la prova e posso dire ‘buona la prima’, ma devo ammettere che la spalla sta maluccio. Subito tagliato il traguardo mi faceva male, ora meno. Sentivo dolore soprattutto nei cambi di direzione e ho faticato negli ultimi giri”.

“La caduta nelle qualifiche non ci voleva, con il senno di poi – continua Bastianini -. Ho perso un po’ di feeling e non ho potuto mettere in atto le modifiche che avrei voluto. Diciamo che ho un po’ compromesso la gara. Non sono al 100% dal punto di vista fisico, come immaginavo. Domani prima del via prenderò un antidolorifico che potrebbe darmi una mano”.