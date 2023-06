Ducati, Dall'Igna e Ciabatti fanno il punto su Bezzecchi e sul mercato

Per il direttore generale, il pilota Vr46 merita una moto ufficiale. Il direttore sportivo ha parlato anche di Gresini.

La Ducati ha vinto sette delle otto gare sin qui disputate di domenica, compresa questa in Olanda sulla pista di Assen. Il monopolio della Rossa di Borgo Panigale in pista è realtà, tanto che in campionato i primi tre sono tutti piloti Ducati. Pecco Bagnaia è infatti in testa con 35 punti di vantaggio su Jorge Martin e 36 su Marco Bezzecchi.

Proprio i miglioramenti di quest’ultimo stanno facendo cambiare un po’ di carte in tavola a Borgo Panigale sulle varie caselle nei quattro team Ducati in pista: Factory, Pramac, VR46 e Gresini. Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, ha infatti detto questo su Bezzecchi a Sky: “Marco si merita una moto ufficiale, stiamo ragionando con tutti gli attori in campo per trovare la migliore soluzione possibile”.

Dall’Igna ha quindi aggiunto sul pilota Mooney VR46: “La Ducati è una famiglia, ci deve essere rispetto e riconoscenza per chi ha lavorato per portare un pilota a così alti livelli. Bisognerà accettare qualche compromesso, ma in questo momento restiamo aperti a fare tutte le valutazioni. Perché dal mio punto di vista Marco meriterebbe proprio una moto ufficiale”.

Con Bagnaia ed Enea Bastianini nel team ufficiale anche il prossimo anno, Jorge Martin di sicuro resterà in Pramac e forse anche Johann Zarco. Quindi, Bezzecchi potrebbe avere una moto factory restando in VR46 accanto a Luca Marini. Qualche cambiamento potrebbe però arrivare nel team Gresini in ottica 2024, come spiegato sempre a Sky da Paolo Ciabatti, direttore sportivo Ducati.

Queste le sue parole: “Per quanto riguarda il team Gresini Alex Marquez è confermato, mentre a Fabio Di Giannantonio è stato dato un periodo di tempo per capire se estendere o meno il contratto. Credo si siano fatti avanti Carlo Pernat per Tony Arbolino e che ci sia stato un pourparler con la VR46 Academy per Franco Morbidelli”. Due possibilità italiane importanti dunque per Gresini.