Ducati Gresini: presentata la moto 2023

21-01-2023 15:02

È iniziata la nuova stagione in casa Ducati per il team Gresini. È stata infatti svelata la Desmosedici GP22 con cui Fabio Di Giannantonio e il nuovo acquisto Alex Marquez disputeranno il campionato MotoGP 2023. Livrea rinnovata con più rosso Ducati accanto al celeste lucido già visto lo scorso anno.

Di Giannantonio, che ha esordito nel 2022 in MotoGP con Gresini, ha parlato così: “Iniziamo il 2023 con un po’ di rosso in più. C’è tantissima voglia di continuare a crescere e fare bene. Vogliamo affrontare questa stagione gara per gara, con la consapevolezza che è il momento giusto: la top-ten deve essere la normalità e la top-five può essere un obiettivo reale. Il team è carico e io mi sono allenato al 300%, siamo pronti”.

Dopo tre stagioni in Honda, Alex Marquez è invece passato in Ducati nel team Gresini al posto di Enea Bastianini, promosso nella squadra ufficiale: “È una giornata molto speciale: vedere questo team così unito e già pronto mi emoziona. Essere qui a questa presentazione è una cosa molto speciale. L’obiettivo sarà fare un buon inizio di campionato perché quello marcherà il ritmo di tutto il 2023”.

Sarà una stagione molto importante per entrambi i piloti, che cercheranno di raggiungere gli straordinari successi ottenuti da Bastianini nell’anno passato con Gresini: quattro vittorie e terzo posto in campionato. Tra pochi giorni verrà svelata invece la nuova Ducati Desmosedici GP23 del team ufficiale, con cui Bagnaia e lo stesso Enea proveranno a vincere un nuovo campionato del mondo.