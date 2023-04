Ducati: la gioia di Bastianini per il ritorno, Bagnaia non vuole più errori

Il campione del mondo: "Devo migliorare il feeling con la moto, ma nient'altro direi".

La Ducati ritrova Bastianini. I medici infatti hanno dato l’ok al pilota di Rimini per tonrare in pista a Jerez dopo un infortunio che lo ha costretto a saltare le prime tre gare del campionato.

In vista del GP di Jerez, il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia ha parlato delle sue due cadute consecutive nelle ultime due gare: “Devo migliorare il feeling con la moto, ma nient’altro direi. La mia situazione è molto diversa rispetto allo scorso anno”.

Bagnaia ammette: “La moto è più competitiva, si tratta soltanto di capirla in certe situazioni piuttosto che migliorare me stesso. Stiamo riflettendo su eventuali cambiamenti, ma il nostro potenziale deve rimanere questo e io devo capire meglio alcune situazioni della gara. È difficile andare qualche decimo più lento rispetto a quanto potresti, ma bisogna essere furbi in certi momenti”.

Tanta gioia invece per Enea Bastianini: “Sono molto contento di essere tornato, è difficile guardare le gare da casa. Non sono ancora al 100%, ma per me è importante tornare in sella. Non sono qui per vincere, almeno non in queste condizioni, ma punto comunque a fare un buon risultato. Vorrei arrivare pronto al Mugello, dove potrò tornare competitivo per tutto l’arco della gara”.