Ducati Pramac, Martin a caccia di riscatto

25-01-2023 18:43

Dopo che ad aprire le danze delle presentazioni ufficiali delle livree in vista del Mondiale 2023 era stata, lo scorso 17 gennaio, la Yamaha di Fabio Quartararo, la grande sconfitta della scorsa stagione, nell’arco di quattro giorni, tra il 21 e il 25 gennaio, sono caduti i veli sulle tre scuderie del gruppo Ducati, con il team ufficiale in mezzo tra Gresini e Pramac. L’ultima delle squadre affiliate a Borgo Panigale a presentarsi è stata quindi la nuova Prima Pramac Racing, che anche per il Mondiale al via il prossimo 26 marzo sarà affidata a Jorge Martin e a Johann Zarco.

Per lo spagnolo sarà la stagione dell’auspicato riscatto dopo un 2022 opaco, costato anche il salto nel team ufficiale, dove per sostituire Jack Miller gli è stato preferito Enea Bastianini e durante il vernissage il classe non ha nascosto i propositi di riscossa: “Quest’inverno ho fatto tanto allenamento e poi mi sono rilassato in famiglia. Ora mi sento pronto, arriveremo a Portimão al 100%. La moto è bella e ho tanta voglia di iniziare a provarla. Nel 2022 non abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati, adesso siamo al terzo anno nella stessa squadra, faremo gruppo e darò il 100% per lottare per il titolo”.

Tra gli avversari potenziali della stagione Martin non cita i ducatisti, almeno non all’inizio…: “Marquez ha fatto un inverno stabile, è talmente cattivo che starà sicuramente davanti. Anche Fabio Quartararo ha una grande grinta, l’anno scorso non aveva la moto migliore eppure ha lottato fino alla fine. E poi ci sono naturalmente tutti i ducatisti e l’Aprilia“.