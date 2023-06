Ducati, Zarco: "Scelte le gomme sbagliate"

Il centauro della Ducati: "In ogni caso ho visto tante cose buone".

24-06-2023 21:15

Johann Zarco, appena tredicesimo nella gara sprint di Assen di MotoGp, ha così commentato la sua prestazione: “Ero pronto a battermi a inizio gara, e si vedeva che volevo stare con quelli davanti, ma la scelta della media all’anteriore è stata fatta perché non avevo avuto un buon feeling con la dura venerdì pomeriggio”.

Secondo Zarco l’errore risale a quanto successo prima del weekend: “Abbiamo perso tanto tempo per alcuni problemi, e questo non mi ha fatto scegliere le gomme giuste per potermi battere oggi nella Sprint. In ogni caso, ho visto tante cose buone, voglio lottare domenica”.