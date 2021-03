Due club di Premier sul bianconero, gli juventini: “Cediamolo”

La politica dei parametro zero adottata da Fabio Paratici alla Juventus è finita nel mirino dei tifosi, soprattutto per il rendimento altalenante dei giocatori aggiunti in questo maniera all’organico negli ultimi anni.

Due club inglesi su Ramsey

Uno dei rinforzi che più ha deluso gli juventini nelle ultime stagioni è stato Aaron Ramsey, centrocampista strappato all’Arsenal che in bianconero non è riuscito a replicare quanto fatto in Premier League. Ora, però, proprio due club di Premier potrebbero risolvere il problema Ramsey.

Crystal Palace e West Ham, infatti, sarebbero interessati al centrocampista e convinti di poterne rilanciare la carriera. La Juventus non ha fissato un prezzo per il cartellino di Ramsey, che ha 30 anni e un contratto con una scadenza ancora lontana, nel 2023, che permetterebbe a Paratici a ricavare una buona somma dall’addio del gallese.

Gli juventini sperano nella cessione

Ma a prescindere dal prezzo che la Juve riuscirà a ricavare, i tifosi bianconeri sperano che Paratici riesca a concludere la cessione dell’ex Arsenal. “Ma dai….quindi Ramsey lo vuole qualcuno???”, ironizza su Facebook Fabio, criticando apertamente il giocatore. “Volesse il cielo tornasse in Premier”, si augura Pier.

“Mmmhh proprio due big europee in agguato”, ironizza Gianfranco sottostimando la forza dei due club inglesi accostati a Ramsey. Ma Fabio risponde: “È già buono se qualcuno se lo prende… fosse anche il Forlimpopoli”.

Giuseppe invita Paratici a darsi una mossa: “Veloce, mettiti all’opera e vendi Ramsey! Dobbiamo assolutamente alleggerire il monte ingaggi e cercare un centrocampista migliore”.

SPORTEVAI | 26-03-2021 12:09