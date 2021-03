Juve, l’addio eccellente che fa infuriare i social

Da eroe a vittima sacrificale. La strana parabola di Paulo Dybala potrebbe concludersi la prossima estate almeno stando alle ultime voci che riguardano il mercato della Juventus. L’attaccante argentino non è stato un fattore in questa stagione, frenato da moltissimi problemi fisici, l’attaccante ha finito per giocare pochissime partite e non ha potuto dare un contributo alla squadra di Andrea Pirlo.

Una parabola strana quella dell’argentino che nella scorsa stagione era stato l’arma in più a disposizione di Maurizio Sarri. In molti avevano visto in Dybala il giocatore capace di essere una spalla perfetta a Cristiano Ronaldo e in alcune circostanze anche capace di togliere responsabilità al portoghese e risolvere le partite. Ma in questa stagione le cose hanno preso una piega completamente diverso.

Voci di mercato

Ora si parla sempre con più insistenza di una sua possibile partenza da Torino. La Juventus sembra pronta a una vera e propria rifondazione sul mercato in vista della prossima stagione ma per farlo ha bisogno anche di fare cassa, e l’argentino rappresenta il giocatore che può permettere di operare sul mercato con maggiore tranquillità.

Anche il giornalista ed esperto di mercato Paolo Paganini parla di questa possibile operazione: “I rumors di mercato indicano come cessione probabile quella di Dybala. Personalmente troverei la cosa sbagliata: innanzitutto perché non giocando il suo valore è sceso e secondo perché è un giocatore sul quale costruire l’attacco del futuro della Juventus”.

La reazione dei social

I tifosi bianconeri si dividono in merito alla cessione dell’attaccante. Ricky vota per un suo addio: “Dybala ha un rinnovo davanti da un anno. Dybala si sta giocando la Juve. Giusto venderlo”. Leonardo invece è convinto che la Juve stia sbagliando: “Sarebbe un errore imperdonabile a mio modo di vedere”. Anche Mattia è combattuto: “Non possiamo fare affidamento su un giocatore che un anno sì e un anno si presenta sovrappeso in ritiro e gioca 10 partite in un anno”. Anche il mancato rinnovo pesa sulle valutazioni: “Dybala non rinnova quindi va ceduto. L’offerta non lo soddisfa eppure secondo me è già ricompensato con molto di più di quello che rende. Alla fine 10 milioni per vincere il campionato è già troppo, figuriamoci 15”.

SPORTEVAI | 26-03-2021 10:52