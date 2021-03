Lazio a rischio stangata, ma la Juve non può esultare

Ancora una parantesi nelle aule di un tribunale. Dopo la vicenda Juventus-Napoli e il caso Diawara, il calco italiano è in attesa per un nuovo verdetto che arriverà fuori dal terreno di gioco e che questa volta riguarda la Lazio del presidente Claudio Lotito. La società biancoceleste è accusata di aver ripetutamente violato il protocollo anti Covid19 tra ottobre e novembre 2020. Una situazione molto delicata che rischia di avere ripercussioni su tutto il campionato.

La stangata

La Gazzetta dello Sport di oggi riporta di una situazione decisamente complicata per la Lazio che rischia una vera e propria stangata. “Oggi il processo alla Lazio per la vicenda tamponi. Improbabile un nuovo rinvio (anche se non si può escludere), si sussurra che la Procura della FIGC sia pronta a chiedere 8-10 punti di penalizzazione e un anno di inibizione per Lotito”.

La reazione dei social

La vicenda Lazio ha avuto una grande eco sui social, tanti i tifosi indignati per il presunto comportamento del club che avrebbe mandato in campo dei giocatori positivi. Ma la vicenda è molto complicata: “Ovviamente alle squadre che hanno perso punti affrontandoli mentre schieravano dei positivi (che in alcuni casi hanno anche fatto gol) una pacca sulla spalla e via”.

Tanti fanno riferimento a un campionato, che se il comportamento della Lazio dovesse essere confermato, rischia di essere decisamente falsato: “I risultati delle partite sono falsati e le squadre loro contendenti di conseguenza sono state penalizzate, per cui in un paese normale spetterebbe di diritto anche lo 0-3 per ogni gara giocata in tali condizioni”. Tra i tifosi più arrabbiati ci sono quelli della Juventus: “Non hanno fatto ancora niente e non è certo che daranno dei punti di penalità visto quanto successo con il Napoli. Fosse l’Inter avrebbe invaso l’Italia per raccattare qualche punto”.

Penalizzazioni

La vicenda Lazio serve ai tifosi anche per parlare di altre situazioni spinose del campionato italiano come la crisi finanziaria dell’Inter: “Quando ci sarà quello che darà la stessa punizione all’Inter che sta giocando un campionato mettendo in distinta giocatori neanche tesserati e senza stipendio? Confido nella giustizia”.

SPORTEVAI | 26-03-2021 10:35