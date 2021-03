Mercato Juventus: Cristiano Ronaldo ha chiesto un top player per restare

Cristiano Ronaldo vuole restare alla Juventus, ma chiede un compagno di reparto di altissimo livello. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’attaccante bianconero si sarebbe accordato con i dirigenti della Vecchia Signora per un summit a maggio, per decidere le strategie per la prossima campagna acquisti e per la prossima stagione.

Il cinque volte Pallone d’Oro vuole rispettare l’ultimo anno di contratto con i bianconeri, e spinge per l’arrivo a Torino di un grande attaccante per tornare a competere in Champions League. Secondo la rosea CR7 ha chiesto l’ingaggio di Karim Benzema, sua vecchia spalla proprio nel Real Madrid, dove insieme al francese in attacco ha vinto praticamente tutto.

L’affare è tutt’altro che semplice: Benzema è in scadenza di contratto nel giugno del 2022 e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo, ma punta a restare a Madrid e ha un ingaggio elevato. Se però i blancos dovessero puntare con decisione su Haaland, allora la soluzione Juve potrebbe farsi ben più concreta per il bomber transalpino.

Se il francese fosse impossibile, si potrebbe puntare ad un attaccante con caratteristiche simili, ovvero portato a giocare per CR7.

OMNISPORT | 25-03-2021 20:21