Due ex attaccanti della Serie A in uscita da Marsiglia

10-08-2022 23:57

Nel giorno in cui è arrivata l’ufficialità del trasferimento di Alexis Sanchez all’Olympique Marsiglia, la società francese continua a lavorare sul mercato, questa volta per quanto riguarda le operazioni in uscita.

Con l’approdo del Nino Maravilla in Costa Azzurra, il reparto offensivo del Marsiglia è divenuto fin troppo abbondante: 9 interpreti per 3 posti nell’undici titolare che Igor Tudor andrà a schierare. Il cileno – unito all’altro nuovo acquisto Luis Suarez – si aggiunge infatti ai già presenti Payet, Milik, Under, De la Fuente, Bakambu, Gerson e Dieng.

Secondo quanto riportato da Le Phoceen, i principali indiziati a lasciare l’OM sono De la Fuente, Bakambu e Dieng. Tuttavia, nessuno è incedibile e anche Arkadiusz Milik e Cengiz Under potrebbero fare le valigie, in caso arrivi un’offerta soddisfacente sul tavolo del club.

Non da escludere un ritorno in Serie A per entrambi: Milik in passato era stato accostato più volte alla Juventus, ancora in cerca di un vice Vlahovic, ma anche l’Atalanta – sfumato Pinamonti – potrebbe valutarlo come obiettivo di mercato.

Per quanto riguarda Under, la qualità non è in discussione. Chissà che qualche italiana non punti sul talento del turco ex Roma…