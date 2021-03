Due grandi sulla stella del Napoli, tifosi pronti all’addio

Contro il Bologna il Napoli è tornato a vincere in una partita aperta e ricca di emozioni, in cui gli azzurri hanno sofferto ma che alla fine hanno risolto grazie alla qualità dei propri giocatori offensivi. In difesa, però, è stato importante il rientro di Kalidou Koulibaly, assente mercoledì a Sassuolo per squalifica.

Due big europee su Koulibaly

In settimana il centrale senegalese è stato al centro di alcune voci di mercato che lo danno in partenza al termine della stagione. Il Bayern Monaco pare interessato a lui, ma secondo Nicolò Schira anche un’altra big europea sarebbe intenzionata a strapparlo al Napoli.

“Bayern Monaco e Manchester United stanno pensando a Kalidou Koulibaly – ha twittato il giornalista della Gazzetta dello Sport – Il Napoli chiede 70-80 milioni di euro per il centrale. Entrambi i club hanno chiesto informazioni all’agente del giocatore Fali Ramadani”.

Napoletani pronti all’addio

Nonostante una stagione altalenante da parte di Koulibaly, De Laurentiis sarebbe intenzionato a chiedere comunque una cifra molto alta per il cartellino del giocatore. I tifosi, però, sono ormai abituati all’idea di perdere il difensore.

“L’anno prossimo avrà 31 anni, ha già dato il meglio, giusto monetizzare per andare avanti”, scrive Marco su una delle pagine Facebook più frequentate dai tifosi azzurri. CalcioM, su Twitter, avanza qualche dubbio: “Ma se il Bayern ha già preso Upamecano per sostituire Alaba ora prende pure Koulibaly? Mi pare strano”.

Per Maurizio, invece, la cessione di Koulibaly è necessaria: “Il Napoli non è una società che può tenere i grandi giocatori, e KK per me lo è. Dopo una stagione economicamente disastrosa, e un piazzamento alquanto dubbio in Champions, De Laurentiis deve per forza vendere qualcuno per compensare. Quindi o lui o Lozano (e non dimentichiamo che KK ha un contratto da sei milioni, oggi improponibile)”.

Peppe è d’accordo: “Il Napoli deve vendere Koulibaly,ogni anno che passa, si svaluta di 20 milioni”. E Antonio spiega che prima viene ceduto, meglio è: “Se farà ancora una stagione come questa neanche 30 milioni varrà”.

SPORTEVAI | 08-03-2021 11:16