Due settimane di stop per Lorenzo Pellegrini

Brutte notizie per la Roma e per la Nazionale italiana. Lorenzo Pellegrini dovrà fermarsi per due settimane a causa di una lesione di primo grado al flessore della gamba sinistra.

Il centrocampista giallorosso salterà così l’ultima partita della stagione contro lo Spezia, e anche l’amichevole pre Europei degli Azzurri, in programma il 28 maggio a Cagliari contro San Marino. Sarà comunque presente al raduno della Nazionale, per proseguire le terapie in vista della rassegna continentale al via il prossimo giugno.

OMNISPORT | 18-05-2021 12:39