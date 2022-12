Due vittorie convincenti per la formazione timonata da Vincenzo Italiano

10-12-2022 17:52

La Fiorentina vince il triangolare amichevole di Bucarest superando il Borussia Dortmund per 2-0 (reti di Mandragora e Bonaventura) e poi i padroni di casa Rapid per 3-0 (Kouamé e doppietta di Benassi). Per Adrian Mutu, allenatore proprio del Rapid Bucarest anche un omaggio speciale dal DG viola Joe Barone che ha consegnato una maglia viola con il numero 10 in ricordo delle stagioni in viola.

Contro i gialloneri tedeschi (che hanno portato anche i reduci della nazionale dalla sfortunata spedizione mondiale nel gruppo), la Fiorentina va subito in gol con Cabral, rete tuttavia annullata per posizione irregolare sulla punizione di Biraghi. Ottimo approccio della squadra viola che con Bonaventura e Ikoné va vicina al vantaggio, mentre i tedeschi, che giocano principalmente di ripartenza, centrano la traversa con Braaf. Reattivo Terracciano a salvare alla mezzora, ma cinque minuti dopo un gran goal di Mandragora porta i viola in vantaggio. Pallone calciato molto forte dal limite con traiettoria ad effetto che diventa imparabile per il portiere. Il 2-0 porta la firma di Bonaventura che sfrutta l’assist di Cabral per entrare in area e battere forte sotto la traversa. Il brasiliano è ancora protagonista nel finale con una bella conclusione che viene respinta dal palo.

Alle 15, contro il Rapid Bucarest, viola in vantaggio con una bella giocata collettiva chiusa dalla sponda di Distefano per Kouame che ruba il tempo al portiere da posizione defilata con un diagonale di esterno destro. Vicini al raddoppio i viola con Marco Benassi che ruba il tempo alla difesa e batte in uscita il portiere del Rapid ma la traversa nega la rete. Appuntamento con il goal soltanto rimandato per Benassi che sigla il 2-0 poco dopo su assist di Kouamé. Ed è ancora Benassi a firmare il gol del 3-0 con un preciso diagonale dal vertice sinistro dell’area piccola.