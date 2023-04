Dugarry duro contro Psg e Mbappé

L’ex attaccante ai microfoni di RMC Sport: “ Stop con l'ego di questi ragazzi, stanno perdendo partite una dopo l'altra e hanno stipendi folli”

06-04-2023 23:41

L’ex attaccante francese Christophe Dugarry, ai microfoni di RMC Sport, ha detto la sua riguardo il gioiello francese Mbappé.

L’ex attaccante di Milan e Barcellona si è detto molto critico riguardo i comportante del Psg riguardo il video pubblicato sui social. Le dichiarazioni di Dugarry: ”Basta, sono stufo di tutta questa suscettibilità. Lo mettiamo al centro della comunicazione, del marketing. Ok, il club doveva avvertirlo. Ma secondo voi vale la pena un messaggio social con cui rendi pubbliche le cose del tuo club? Poteva chiamare il responsabile della comunicazione, la sua direzione e risolvere internamente”.

Conclude poi l’ex giocatore y: “È imbarazzante, zero classe. Questo di Mbappé non è il modo di fare, vi sembra che i problemi del PSG siano una pubblicità fatta da un ragazzo? Stop con l’ego di questi ragazzi! Stanno perdendo partite una dopo l’altra e hanno stipendi folli, non serve tutta questa sceneggiata per uno sponsor. Vuole occuparsi di tutto lui, anche direttore sportivo e compagni. Stop! Deve solo giocare a calcio, e basta”.