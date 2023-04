Dumfries: “L'obiettivo era passare il turno”

Il giocatore a margine della gara ai microfoni di Inter TV: “Sono stanco ma anche molto orgoglioso, questo è il regalo più bello per me”

20-04-2023 09:44

Anche Denzel Dumfries, al termine del pareggi ocontro il Benfica, ha detta la sua ai microfoni di Inter TV. Ecco le dichiarazioni del giocatore olandese: “L’obiettivo era passare il turno: sono contento, questo è il regalo più bello per me”.

Prosegue poi il quinto dell’Inter: “Il Benfica è una squadra molto forte, li seguo perché Schmidt era il mio allenatore. Non è facile affrontarli, ma in queste due gare abbiamo mostrato il nostro carattere. Sono orgoglioso della squadra, dobbiamo andare avanti così e fare bene anche in campionato”.

In chiusura: “Sono stanco, ma anche molto orgoglioso. L’atmosfera è stata incredibile. Siamo orgogliosi di giocare per l’Inter e di regalare soddisfazioni ai tifosi. Ora dobbiamo chiudere in bellezza la stagione”.