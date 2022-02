Dumfries: "L'abbiamo rimessa in piedi"

12-02-2022 22:04

L’esterno dell’Inter Denzel Dumfries ai canali tematici del club nerazzurro ha parlato dopo la partita contro il Napoli: “Non è stato facile oggi per noi perché non abbiamo iniziato benissimo la partita. Io ho provato a dare il massimo, a spingere sulla fascia ed alla fine l’1-1 è un risultato giusto”.

“Abbiamo reagito molto bene, abbiamo dato un’ottima risposta dopo che il primo tempo non era stato il massimo. Nella ripresa abbiamo raddrizzato le cose e questa è la cosa importante. Può capitare di non iniziare bene, ma il pareggio è un buon punto. Il Liverpool? C’è un’altra competizione da giocare, abbiamo i nostri obiettivi in Champions League, dobbiamo recuperare e dopo concentrarci”.

OMNISPORT