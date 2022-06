Dybala ha scelto l'Inter, Juve pronta per il successore della Joya

02-06-2022 19:52

Paulo Dybala ha dimostrato ancora una volta di essere un grande giocatore. Entrato alla fine della Finalissima tra Italia e Argentina, la Joya è riuscita comunque a mettere il proprio nome nel tabellino dei marcatori, con un colpo di biliardo mancino davvero molto bello.

La Juventus ha deciso di farlo partire a zero non rinnovandogli il contratto, e Dybala sembra ormai aver scelto l’Inter, rispedendo al mittente anche parecchie offerte concrete. Nel frattempo, i bianconeri hanno già in mano il prossimo fuoriclasse.

Dybala ha scelto l’Inter, ormai non ci sono più dubbi

Ormai sono i nerazzurri i veri protagonisti nella caccia a Paulo Dybala. L’argentino quando ha lasciato i bianconeri sperava di ricevere molte offerte di poter scegliere tra una grossa rosa di nomi, ma al momento questo non è stato.

Ci sono state squadre che si sono interessate al classe 1993, come per esempio Newcastle, Borussia Dortmund e Siviglia, ma sono offerte che Dybala ha rispedito al mittente. La Joya però non gradisce queste destinazioni ne dal punto di vista sportivo ne finanziario, e pensa solo all’Inter, che gli offre un triennale da sette milioni di euro bonus compresi. Un accordo molto simile a quello proposto dai bianconeri.

Juventus, Paul Pogba ormai a un passo

Per un Paulo Dybala che esce, la Juve si sta preparando ad accogliere il figliol prodigo Paul Pogba, ormai vicinissimo a tornare a essere un giocatore della Vecchia Signora. Come riporta Fantacalcio.it, mancano ormai solamente le firme dopo che nella giornata di ieri il polpo ha salutato il Manchester United.

L’accordo è stato raggiunto da tutte e due le parti e, dopo che saranno limati gli ultimissimi dettagli, si procederà con la firma, presumibilmente in programma nei prossimi giorni. Per quanto riguarda le cifre dell’accordo, i bianconeri hanno offerto un quadriennale a 7,5 milioni di euro.

Juve, De Sciglio rinnova fino al 2025

Tempo anche di rinnovi in casa Juventus, con Max Allegri che vuole avere intorno, oltre a tanti giovani, anche giocatori che conosce molto bene. Si spiega così il rinnovo di Mattia De Sciglio, difensore esterno classe 1992 ex Milan.

Mai particolarmente amato dalla tifoseria, De Sciglio è stato per tutta la carriera un pupillo di Allegri, che lo ha fatto esordire in rossonero e lo ha voluto con se anche sotto la Mole. Arrivato in bianconero nel 2017, ha firmato l’estensione fino al 2025. A breve dovrebbe apparire un comunicato da parte della società di Andrea Agnelli.