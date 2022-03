Dybala lontano, veto degli juventini per il sostituto

18-03-2022 12:49

La distanza tra Paulo Dybala e la Juventus aumenta a mano a mano che ci si avvicina alla data di scadenza del contratto dell’argentino, libero di lasciare i bianconeri a fine stagione.

Dybala lontano, Zaniolo il possibile sostituto

La dirigenza bianconera non sembra interessata a fare sforzi per trattenere la Joya e anche la maggioranza dei tifosi sembra ormai rassegnata a perdere a zero l’attaccante argentino. Tra i nomi dei giocatori che potrebbero rimpiazzarlo c’è quello di Niccolò Zaniolo, fischiato ieri durante la gara della Roma in Conference League e a quanto pare desideroso di cambiare aria.

La notizia viene rilanciata oggi da diversi quotidiani sportivi, ma sui social network non sembra entusiasmare i tifosi della Juventus. Anzi sono molti i supporter juventini a giudicare l’eventuale sostituzione di Dybala con Zaniolo controproducente o illogica.

I dubbi degli juventini

“Quindi diamo via uno con problemi fisici ma indiscutibile tecnicamente (Dybala) per uno con problemi fisici e pure senza le potenzialità tecniche di Dybala (Zaniolo)”, scrive DV7, riassumendo quella che secondo lui sarebbe una strategia sbagliata da parte della Juve.

“Cioè vogliamo prendere Zaniolo che sta fuori per infortunio più di Dybala?”, si domanda sorpreso Moreno. “Zaniolo? Mi pare giusto prendere uno che si è fatto due crociati uno dietro l’altro e che si è fatto altri 39 giorni quest’anno. Perfetto in attesa del rientro di Chiesa”, sottolinea con sarcasmo Michy.

La speranza di pochi

Ali, invece, spera ancora di trattenere Dybala: “Io il prossimo anno Zaniolo alla Juventus non lo voglio! Quindi caro Dybala se davvero tieni a questa maglia, come ci hai fatto credere in questi anni, rinnova ‘sto contratto! Sono sempre stata dalla tua parte e il prossimo anno voglio vederti in bianconero”.

“In ogni caso raccontare la panzana che non rinnovi Dybala perché rotto e poi prendi Zaniolo… Raccontassero un’altra roba, semplicemente la verità magari”, la richiesta di Dr.BlackMrWhite.

