Dybala, per gli juventini il messaggio su Twitter è un segnale chiaro

06-12-2021 09:26

Lo show in campo, la rete del 2-0 che ha chiuso la partita col Genoa e regalato i tre punti alla Juventus. Poi le parole nel dopo partita, che hanno fatto sobbalzare i tifosi della Juventus. E, infine, quel messaggio su Twitter – social in cui la Joya non era mai stato troppo attivo – in cui tantissimi hanno scorto un segnale chiaro, inequivocabile: l’asso argentino, uno degli ultimi veri idoli della tifoseria bianconera, potrebbe salutare a fine stagione.

Dybala, le parole sul rinnovo dopo Juve-Genoa

Da scontato qual era ritenuto fino a poche settimane fa, il rinnovo di contratto di Dybala è tornato a essere un tormentone. Proprio quando sembrava che le parti si fossero sensibilmente avvicinate, è scoppiato il polverone legato all’inchiesta della procura di Torino sulle plusvalenze gonfiate e il falso in bilancio, ipotesi al vaglio dei magistrati inquirenti. Le dichiarazioni della Joya a Dazn sono state eloquenti, un fulmine a ciel sereno per i sostenitori della Juventus: “Ora la Juve ha altre cose da risolvere, il rinnovo può aspettare. Ci sono altre cose più importanti”.

Dybala, il messaggio su Twitter che sa d’addio

Anche nel successivo messaggio su Twitter, postato qualche minuto più tardi, in tanti hanno scorto un accenno più o meno velato dell’argentino alla possibilità di andar via. Una sorta di commiato, di ringraziamento per i bei momenti vissuti insieme e per l’affetto ricevuto, racchiuso in una stringata ma significativa dichiarazione, una frase che può significare tutto o niente, una successione di parole dai rimandi molteplici: “Grazie a tutti”.

Per tanti tifosi juventini la Joya può andar via

Tanti i supporter bianconeri che hanno interpretato il messaggio come un saluto anticipato. “Questo grazie a tutti dopo che dice ‘il rinnovo può aspettare, la società ha altri problemi per adesso’ mi sa tanto di un addio”, è la certezza di Giuseppe. “Te ne vuoi andare via a zero..? Spero di no…”, è il messaggio criptico di Tom. “Aspè quindi ora il fatto che Dybala non abbia ancora firmato il rinnovo è una carineria nei confronti del club che ha ben altri problemi?”, scrive ironico Fabio. “Visto il ridimensionamento degli ingaggi, e le altre vicissitudini, siamo sicuri che Dybala rimane? Io dico che parte”, è il timore di AlexMichel.

SPORTEVAI