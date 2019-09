Dybala-Real Madrid, spunta un retroscena

In estate uno dei nomi più chiacchierati per il mercato in uscita della Juventus è stato quello di Paulo Dybala. L'argentino nella scorsa stagione non ha brillato, dimostrando più volte di non riuscire a rendere al meglio con Cristiano Ronaldo come compagno di reparto e sembrava destinato a cambiare aria.

Sulla Joya c'erano gli occhi soprattutto di PSG e Tottenham. I campioni di Francia hanno pensato a lui quando Real Madrid e Barcellona hanno sondato il terreno per Neymar mentre i vice-campioni d'Europa speravano di inserirlo nella trattativa che avrebbe portato Eriksen alla corte di Maurizio Sarri. Stando a quanto riferisce il Daily Express, gli Spurs proveranno comunque ad acquistare il classe 1993, così da poter cedere il centrocampista danese ai bianconeri e non cederlo a parametro zero nella prossima estare.

Secondo quanto riporta Don Balon, però, Dybala avrebbe cercato di accasarsi al Real Madrid senza però riuscirci: a chiudere le porte al talento argentino sarebbe stato Zinedine Zidane, che ha bocciato il 26enne allontanandolo così dalla lista degli obiettivi dei Blancos. La sua permanenza alla corte di Maurizio Sarri è tutt'altro che scontata e potrebbe comunque salutare i compagni a gennaio.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, Paratici sta continuando a lavorare sul fronte Federico Chiesa. Il dirigente bianconero ha già un accordo di massima con il padre Enrico sulla base di un quinquennale da cinque milioni di euro a stagione ma c'è la concorrenza dell'Inter. In estate l'esterno sembrava a un passo dal trasferimento a Torino ma, una volta arrivato Rocco Commisso, l'affare si è arenato e il giovane è rimasto a Firenze. L'attaccante esterno azzurro però non ha brillato in questo inizio di stagione né in Nazionale né con la maglia della Fiorentina, ed è visibilmente insoddisfatto.

SPORTAL.IT | 09-09-2019 17:40