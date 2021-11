Dybala rientra in gruppo: a disposizione per Chelsea-Juventus

22-11-2021 13:07

Buone notizie per Allegri dall’allenamento della vigilia in vista di Chelsea – Juventus . Paulo Dybala infatti è rientrato in gruppo e dovrebbe essere a disposizione per la trasferta di Londra.

L’argentino si era fermato in Nazionale a causa di una infiammazione al polpaccio. Problema che evidentemente è stato superato, permettendo a Dybala di tornare a disposizione dopo aver saltato la trasferta di Roma contro la Lazio.

Restano invece out De Sciglio, Chiellini, Ramsey e Bernardeschi oltre a Danilo, che in mattinata ha sostenuto gli esami al J Medical per valutare l’entità dell’infortunio subito sabato sera.

All’allenamento non ha preso parte neppure Dejan Kulusevski .

OMNISPORT