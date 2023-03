Dzeko assente contro l'Islanda per problemi alla schiena

Inter preoccupata dopo le parole del commissario tecnico Hadzibegic: “Ha riportato un infortunio a una specie di legamento”

24-03-2023 13:00

Inter preoccupata dopo le parole di Faruk Hadzibegic, commissario tecnico della Bosnia, che non ha potuto contare su Edin Dzeko nel 3-0 all’Islanda: “È possibile che torni a disposizione per la prossima partita. Durante l’ultima sessione di allenamento ha riportato un infortunio alla schiena, a una specie di legamento, ma forse è meglio che sia il medico a parlarne. Non voglio dire qualcosa di impreciso. Abbiamo cercato di farlo stare meglio, abbiamo scritto anche alla Fifa e alla Uefa per sapere se potevamo andare oltre nel suo trattamento, ma hanno detto di no e quindi non abbiamo potuto contare su di lui”.