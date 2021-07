Dzeko: "Basta, penso solo alla Roma"

Edin Dzeko taglia corto sulle voci di mercato dopo l’amichevole contro il Debrecen, vinta 5-2 con una sua doppietta: “Sono stufo di sentir parlare “Dzeko di qua e Dzeko di là”, penso solo alla Roma”.

La crescita della Roma di Mourinho: “Ogni gara è importante come dice il mister, si gioca sempre per vincere. Oggi abbiamo fatto una bella partita, ho fatto qualche gol. Già da domani pensiamo al Portogallo e alle altre partite. Ogni partita vinta ti dà un pochino più di fiducia e positività. Speriamo di continuare così per essere al 100% per inizio stagione”.

OMNISPORT | 25-07-2021 22:37