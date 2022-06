Dzeko in uscita dall'Inter: piace a Gattuso

20-06-2022 22:44

Con gli arrivi possibili, e ormai probabili, di Paulo Dybala e Romelu Lukaku, si chiudono le porte dell’Inter per Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco è arrivato a Milano dalla Roma un anno fa, ed è stato protagonista di un’ottima prima parte di stagione.

Le sue prestazioni sono calate da gennaio in poi, e ora sembra arrivato il momento di un cambiamento. Come riporta oggi Sportmediaset, Dzeko piace moltissimo a Gennaro Gattuso, neo allenatore del Valencia, che ci sta pensando per il proprio attacco.

