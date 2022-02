Dzeko: "Inter? Era praticamente già fatta due anni fa"

11-02-2022 23:34

Intervistato dall’ex compagno al Manchester City Micah Richards, Edin Dzeko ha rivelato di essere stato vicino all’Inter già in passato: “L’estate scorsa è stata la prima volta che ho pensato tra me e me: ‘Non vado da nessuna parte.’ L’anno prima c’era stato qualcosa con la Juventus; due anni prima c’era qualcosa con l’Inter, la trattativa era praticamente conclusa”.

E sulla scorsa estate Dzeko ha aggiunto: “L’estate scorsa non mi aspettavo di andarmene dopo l’arrivo di José Mourinho. Gli ho parlato quando è arrivato e sapeva che avevo ancora un anno di contratto. È stato un onore che un allenatore così grande fosse arrivato nel club. Gli ho detto: ‘Sono qui e darò tutto per te e per il club. Ma dato che questo è l’ultimo anno del mio contratto, se salta fuori qualcosa, possiamo prenderlo in considerazione?’. Nel giro di pochi giorni era arrivato Tammy Abraham dal Chelsea e l’Inter era venuta a prendermi”.

