Dzeko si è inceppato: 1 gol nelle ultime 11 partite giocate

17-01-2022 11:30

L’Inter a Bergamo contro l’Atalanta ha interrotto il suo record di partite consecutive con almeno un gol. Ma c’è chi sta peggio: è Edin Dzeko, a secco da 420′ dopo la rete all’Olimpico contro la sua ex, la Roma. Non solo: l’attaccante bosniaco ha segnato solo una rete nelle ultime 11 presenze con la maglia nerazzurra dopo averne messi a segno ben sette nelle prime dieci giornate. Numeri che preoccupano. A Bergamo un solo tentativo su cinque nello specchio della porta e tre occasioni sprecate da pochi passi.

Dzeko, prima del gol alla Roma, aveva esultato per la rete alla Juve nell’1-1 di San Siro. Contando anche Champions e Supercoppa, arriviamo a tre gol (con la doppietta allo Shakhtar). In campionato, però, lo score è quello che è. Si è proprio inceppato il fucile della punta arrivata dalla Roma in estate.

OMNISPORT