E' caccia ai guardoni: donna arbitro filmata nello spogliatoio

Domenica scorsa, nell'ambito della manifestazione organizzata dalla storica società lodigiana Fanfulla, si sono disputati due triangolari con sei squadre coinvolte e altrettanti arbitri che ruotavano, davanti a una sessantina di spettatori. A quanto è stato possibile ricostruire dall’agenzia di stampa Ansa, al termine della partita fra i ragazzini classe 2004 della squadra del Fanfulla e i coetanei del San Colombano, una o più persone non identificate con una scala a pioli avrebbero raggiunto una finestra secondaria per filmare con il telefonino la donna arbitro nello spogliatoio a sua disposizione per farsi la doccia e cambiarsi.

Un "atto inqualificabile (che non è qui il caso di qualificare) da parte di ignoti", lo ha definito il giudice sportivo, senza riferire i dettagli dell'episodio e riservandosi di prendere decisioni disciplinari a carico dei responsabili e delle società al termine delle indagini della Procura Figc.

Dal Fanfulla, aggiunge l’Ansa, hanno declinato ogni commento, mentre il San Colombano ha precisato che i suoi tesserati "sono del tutto estranei al grave episodio".

SPORTAL.IT | 07-06-2019 16:13