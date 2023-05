E' festa allo Stirpe, le voci dei protagonisti

Lucioni: "Grandissima emozione"; Turati: "Stagione incredibile"; Mazzitelli: "Vogliamo il 1o posto".

01-05-2023 23:35

Per quanto opzionata da parecchio, la promozione in Serie A non può che lasciare una scia di emozione, anche a veterani già avvezzi al salto in Serie A, come per esempio capitan Lucioni o Luca Mazzitelli, un anno fa protagonisti con la maglia del Lecce il primo e del Monza il secondo.

Queste le parole di Lucioni: “Emozione grandissima, questa promozione è ancora più bella di un anno fa”.

Gli fanno eco Stefano Turati e Luca Mazzitelli: “E’ stata una stagione così incredibile che quasi dispiace sia finita, abbiamo fatto un’impresa che non ci saremmo immaginati; a fine partita non sono riuscito a trattenere le lacrime, tale era la commozione” ha dichiarato a ‘Sky Sport’ il portiere; “Abbiamo fatto un campionato bellissimo, ma non è ancora finita, vogliamo il primo posto. Ci siamo accorti partita dopo partita che poteva essere la stagione giusta, ma siamo stati bravi a ragionare passo dopo passo. Decisive le vittorie a inizio ritorno”.