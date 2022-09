30-09-2022 10:52

Fascia sinistra, nota dolente. Sia per la Juventus che per l’Inter. I bianconeri devono da tempo far fronte al rendimento calante di Alex Sandro, che a giugno saluterà Torino. Servirà un erede, qualcuno che sia pronto a sopportare tutto il peso della maglia bianconera. Situazione simile a Milano, dove l’acquisto di Gosens dall’Atalanta non ha ancora dato gli esiti sperati. Pertanto, con Dimarco che viene considerato una riserva, i nerazzurri stanno sondando il mercato alla ricerca di un mancino che possa eventualmente prendere il posto del tedesco.

Bensebaini, duello Inter-Juve

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sia i nerazzurri che i bianconeri hanno messo gli occhi su Ramy Bensebaini, 27enne algerino, esterno mancino del Borussia Moenchengladbach. Il giocatore si libererà dal club tedesco a parametro zero a giugno, ma l’Inter ha il vantaggio di poter prenderlo subito, visto che ha ancora disponibile uno slot per un giocatore extracomunitario, a differenza della Juventus che invece dovrà aspettare giugno. E probabilmente proprio per questo motivo il club piemontese sta pensando anche ad Alejandro Grimaldo, terzino sinistro spagnolo del Benfica.

Bensebaini, gli interisti si dividono

Fatto sta che il derby d’Italia di mercato sta già infiammano il web, in particolare quello interista. Come nel caso di Alfredo: “Inizia il gioco a massacro, per destabilizzare l’ambiente inter. Ma parlate piuttosto dei problemi della Juventus, che sono una società allo sbando”. E Claudio aggiunge: “Non capisco x che ogni calciatore che devi acquistare devi sempre avere da sfidare Juventus o Milan”. E Marco ironizza: “Ma gosens non era il miglior sostituto di perisic?”. Davide invece si chiede: “C’è da chiedersi…Inzaghi dove lo farebbe giocare?”. Ed Emanuele fa amara autoironia: “Co quali soldi lo compriamo? Con quelli del monopoli?”.

Mercato Inter, l’ironia del web nerazzurro

Mentre Luca da una sorta di suggerimento alla società nerazzurra: “Si concentrassero pure sulla fascia destra che Dumfries è una pippa clamorosa con dei piedi da carpentiere”. E Raimondo scherza: “Anche questo coi 100 mln di zhang??”. Mentre Chiara fa una riflessione più ampia: “Investire sui vivai italiani per avere giocatori degni della prima squadra e della nazionale domani mai, vero?”. E Moris aggiunge: “Se iniziamo a fare una colletta magari ce la fanno”. Mentre Piero fa una domanda semplice: ” Ma non è possibile promuovere definitivamente Dimarco titolare della fascia sinistra?”. E Federico è impietoso: “Si come con Bremer“.

I tifosi della Juventus non vedono l’ora

Alex invece prende in giro gli interisti: “Sfida alla juve con i soldi di paperino, ma mi faccia il piacere”. Fabio fa una giusta osservazione: “Bensebaini è extracomunitario e ad oggi la juve ha finito i posti per gli extracomunitari”. Mattia sposta l’attenzione su altro: “Partiamo dalle basi, iniziamo con il prendere accordi per un vero allenatore e non confermare uno che si spaccia per tale? Poi da li si vedono i correttivi da fare alla rosa”. E Francesco rincara la dose: “Alex Sandro lo dovete sostituire domani mattina, non a giugno”. Michele invece scherza: “Se è per sostituire Alex Sandro mi candiderei anche io”. Mentre Antonio si chiede: “Per sostituire chi? Per quello che fa basta un giovane della primavera, tanto questo non faceva una beata mazza, peso morto, peso inutile. Azz’ ma tutti alla Juve vengono? Ma gli osservatori ci sono?”.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN.