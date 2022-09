12-09-2022 13:28

Il mercato è chiuso ma, si sa, squadre e dirigenti non smettono mai di lavorare sottotraccia anche al di fuori delle sessioni ufficiali per anticipare i rivali e mettere a segno colpi che verranno annunciati più avanti.

Non sono una sorpresa, dunque, le voci che giungono riguardo al lavoro che Marotta e gli uomini dell’Inter starebbe svolgendo per regalare a Inzaghi un nuovo esterno al posto di Robin Gosens.

Gosens sempre in uscita dall’Inter

Il tedesco ex Atalanta era già stato in procinto di salutare l’Inter a fine agosto quando il Bayer Leverkusen si era mosso con decisione per provare a riportarlo in patria.

La trattativa, pur non chiudendosi con successo, ha rivelato come Gosens non sia affatto considerato tra gli incedibili e, anzi, potrebbe essere sacrificato per rimpinguare le casse nerazzurre e dare a Marotta quella liquidità per andare a caccia di nuovi rinforzi.

Il principale candidato per la sostituzione di Gosens all’Inter

In quest’ottica, e attendendo che nuove formazioni si facciano vive a gennaio per l’esterno teutonico, l’Inter avrebbe già individuato il possibile rimpiazzo di Gosens.

Il nome in questione sarebbe quello di Alejandro Grimaldo del Benfica, giocatore classe 1995 in scadenza a giugno che attualmente percepisce 1,2 milioni di euro netti.

Anche la Juventus su Grimaldo

L’Inter, che avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del calciatore, non rappresenterebbe però l’unica pista italiana per il canterano del Barcellona dato che anche la Juventus, in vista della probabile uscita di Alex Sandro, avrebbe drizzato le antenne sullo spagnolo (prossimo rivale in Champions dei bianconeri tra l’altro) e starebbe seriamente pensando di fare un tentativo.

Considerate le premesse, si annuncia quindi, come già accaduto recentemente per Bremer, un nuovo scontro di mercato tra bianconeri e nerazzurri, con quest’ultimi che, nel caso Grimaldo non diventasse più raggiungibile, sarebbero pronti a virare su altri profili low cost come Borna Sosa, Raphael Guerreiro e Ramy Bensebaini, giocatori questi che permetterebbero all’Inter un esborso contenuto.