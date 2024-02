È morto Carl Weathers, il mitico Apollo Creed di Rocky: è stato linebacker nella NFL

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

È stato prima rivale e poi amico di Rocky Balboa in quattro episodi della saga cult dedicata al pugile di origini italiane: il mondo del cinema e dello sport piangono Apollo Creed, al secolo Carl Weathers, ex promessa della NFL diventato attore e protagonista di tanti film e serie di successo. Aveva 76 anni e, come comunicato dal manager Matt Luber e dalla famiglia, è deceduto giovedì: “È morto in pace nel sonno”, il dettaglio per i fan, anche se non sono state rese note le cause del decesso.

Carl Weathers è morto, la nota della famiglia

Luber, storico manager di Weathers, ha diffuso una nota della famiglia: “Siamo profondamente rattristati nell’annunciare la scomparsa di Carl Weathers. È morto pacificamente nel sonno giovedì 1 febbraio 2024. Carl era un essere umano eccezionale che ha vissuto una vita straordinaria. Attraverso il suo contributo al cinema, alla televisione, alle arti e allo sport, ha lasciato un segno indelebile ed è riconosciuto in tutto il mondo e attraverso le generazioni. Era un amato fratello, padre, nonno, compagno e amico”.

Addio ad Apollo Creed, rivale e poi amico di Rocky

Nato a New Orleans il 14 gennaio 1948, Weathers era stato scelto da Sylvester Stallone per il primo capitolo di Rocky nel 1976 per il suo carattere e per il temperamento, affini – diceva – a quelli di Muhammad Ali. Al fianco di Rocky, Creed è rimasto per quattro capitoli della saga, fino a morire sul ring, steso dai colpi micidiali di Ivan Drago, il formidabile pugile sovietico poi messo ko da Balboa a Mosca. Erano gli Anni 80, la guerra fredda tra Stati Uniti e Urss si combatteva anche al cinema, anche se cominciavano a intravedersi i primi segnali di distensione tra superpotenze.

La carriera cinematografica e televisiva di Weathers