Il giornalismo tutto e quello sportivo in particolare è in lutto. A 74 anni è venuto a mancare il popolare opinionista e penna, Mario Sconcerti.

Morto Mario Sconcerti

Nato a Firenze il 24 ottobre del 1948, come riportato dal La Gazzetta dello Sport, di cui è stato anche vicedirettore, Mario Sconcerti, che negli anni ha collaborato con le maggiori testate del nostro paese, si è spento in ospedale dove era ricoverato da qualche giorno per controlli di routine che mai avrebbero fatto presagire . Oggi, l’improvviso e fatale peggioramento delle sue condizioni di salute che non gli ha lasciato scampo.

Sconcerti e i dubbi sulla malattia

Al momento, le cause della morte di Sconcerti restano ignote. Nel corso delle ultime apparizioni televisive, in molti avevano notato dei tremori, così sul web si era vociferato della possibilità che il noto giornalista avesse il morbo di Parkinson. Voci e indiscrezioni che, finora, non hanno mai trovato riscontri o conferme ufficiali.

