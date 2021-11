È online il programma del Social Football Summit 2021

12-11-2021 23:10

È disponibile sul sito ufficiale dell’evento il programma dei due giorni di Summit con un prestigioso parterre di stakeholder del mondo del calcio

È stata presentato il programma del Social Football Summit 2021, l’evento internazionale dedicato all’industria, all’innovazione ed alla digital transformation nella Football Industry.

Nato nel 2018, in pochi anni è diventato un punto di riferimento professionale del settore calcio. Attraverso i contributi e la partecipazione di Istituzioni, Federazioni, Leghe, Club, Media e Top Brand, SFS continua a rappresentare le tendenze e le innovazioni del mercato. Un’occasione importante per i professionisti di creare network e generare nuove opportunità, all’interno di un settore duramente colpito dalla pandemia.

Il 15 e il 16 novembre allo Stadio Olimpico si alterneranno oltre 100 speaker internazionali per confrontarsi e condividere strategie e iniziative. Il programma prevede alle ore 9,30 del 15 novembre 2021 l’inaugurazione istituzionale con il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente di Sport Salute Vito Cozzoli per poi continuare con gli interventi di Luigi De Siervo (Lega Serie A) e Javier Tebas (La Liga). Nel corso della due giorni presenti anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport Valentina Vezzali e il segretario generale presidenza del consiglio Roberto Chieppa che interverrà nel panel “Calcio e antitrust: la vicenda Super Lega e gli scenari delle competizioni calcistiche nell’Unione Europea” In un evento Football First focalizzato sul valore dell’innovazione, non potevano mancare aziende del mondo digitale: Google, Twitter, Facebook, NTT DATA, EA Sport, Almaviva, Infront, OneFootball tutte presenti.

Molto atteso sarà l’intervento di Khalida Popal, fondatrice ed ex capitano della nazionale femminile dell’Afghanistan, ora impegnata con l’organizzazione “Girl Power” previsto per il 15 mattina. Il programma del Social Football Summit 2021 prevede anche la presenza dei club di calcio con cui si discuterà delle strategie di comunicazione e marketing, quindi delle attività di branding messe in atto dai top club globali e federazioni per raggiungere i tifosi in tutto il mondo.

Confermate le presenze di FIGC, LaLiga, FIFA, UEFA, Inter, Roma, Milan, Udinese, Fiorentina, Torino, Atalanta, Sporting Lisbona, Chelsea, River Plate. All’interno dell’evento si darà rilevanza, inoltre, alla nuova frontiera delle criptovalute e degli NFTs nel calcio, stadium management, azionariato popolare, e sponsor activation, ma anche la possibilità di assistere alle interviste sul palco fatte a David Trezeguet, Christian Vieri e Giovanni Carnevali. Ospite d’eccezione il C.T. dell’Italia campione d’Europa Roberto Mancini che parteciperà alla presentazione in anteprima del Libro di Marino Bartoletti il “Ritorno degli Dei” omaggio a Paolo Rossi e Diego Armando Maradona.

Emozionante e di grande interesse l’intervento di Paolo Corbi (Figc) e Pierluigi Colantoni (Rai) che racconteranno come è nata la serie Tv “Sogno Azzurro” sulla nazionale italiana.

Il secondo giorno vedrà la presenza di molti ospiti internazionali, tra cui il campione di Formula 1 Mika Hakkinen che parteciperà al panel “Football Monetization ecosystem” e all’intervento del professor Carlo Cottarelli nel panel “Azionariato Popolare: nuovi modelli di Governance”.

Da segnalare i panel “Gender, equity and diversity” con UEFA, “Serie A Partnership Strategy – How to embrace GEN Z” con Tim e Lega serie A, Media House e tecnologia: il futuro della produzione dei contenuti” con Chelsea, Milan e Sporting Lisbona, “The OTT revolution powered” con Infront, La Liga e OneFootball.

Due giorni intensi di grande qualità che vedranno la realizzazione di B Future iniziativa della Lega B con tutte le squadre del campionato cadetto e il Communication Day della Lega Pro oltre al format Impact Room organizzato da Italiacamp.

Nel contesto della manifestazione spicca la cena di gala il 15 sera al Chiostro del Bramante per i Football Social Awards dove verranno consegnati 12 premi ai protagonisti del calcio in una serata dedicata completamente al celebrazione delle eccellenze del 2021.

Oltre 45 panel, 2 stage, 3 sale dedicate, 1 Gaming Zone e 1 Area Networking, il Social Football Summit trasmesso in italiano e inglese sarà visibile, anche in modalità digitale, sulla piattaforma dedicata.

Tutte le informazioni per partecipare e il programma completo sono reperibili sul sito www.socialfootballsummit.com.

SOCIAL MEDIA SOCCER