EA Sports annuncia la partnership con la Lega Serie A

La prossima eSerie A si giocherà in esclusiva su FIFA 22. La notizia del probabile accordo tra la Lega Calcio e la EA Sports era nell’aria già da tempo, ma adesso è arrivata l’ufficialità.

“La collaborazione tra Lega Serie A e EA Sports è un’opportunità unica per fornire una maggiore visibilità ai nostri Club e ai nostri giocatori per gli anni a venire“, ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A. “Come abbiamo già dimostrato con la eSerie A TIM, EA SPORTS è il partner perfetto per noi: condividiamo gli stessi obiettivi e l’impegno a far progredire il gioco del calcio in tutto il mondo”.

Soddisfazione ovviamente anche in casa FIFA. “Questo è l’inizio di una nuova entusiasmante partnership con la Lega Serie A che permette ad EA SPORTS di continuare a far crescere l’amore per il calcio a livello globale”, ha dichiarato David Jackson, VP of Brand per EA SPORTS FIFA. “Questa collaborazione con Lega Serie A evidenzia ulteriormente il nostro impegno per il calcio italiano. Abbiamo ambizioni in Italia ora e per il futuro e accresceremo la nostra presenza in questo territorio con l’obiettivo di fornire le esperienze di gioco più autentiche e impareggiabili nel calcio”.

La brutta notizia è che non ci sarà il doppio campionato, visto che il torneo di eFootball non sarà disputato. Allo stesso modo non prenderanno parte alla eSerie A le quattro squadre che hanno un accordo in esclusiva con Konami: la Juventus, la Roma, la Lazio e l’Atalanta. A luglio, Electronic Arts ha annunciato EA SPORTS FIFA 22, disponibile in tutto il mondo dal 1° ottobre con più di 17.000 giocatori in oltre 700 squadre, in più di 90 stadi e oltre 30 campionati. Oltre alla Serie A l’esclusiva è anche per UEFA Champions League, UEFA Europa League, la nuovissima UEFA Europa Conference League, Premier League, Bundesliga, LaLiga Santander, CONMEBOL Libertadores e CONMEBOL Sudamericana.

SOCIAL MEDIA SOCCER | 14-09-2021 17:41